«Спартак» и «Краснодар» интересуются полузащитником «Альмерии» Саму Коштой

«Спартак» хочет подписать полузащитника «Альмерии» Саму Кошту, сообщает Diario AS. На игрока также претендует «Краснодар».

Среди других претендентов называются «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Вильярреал» и «Севилья». Главным претендентом на игрока считается «Вулверхэмптон». Сам игрок ранее перешел в «Альмерию» из «Браги» за 5,25 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 20-летний португалец провел 35 матчей за «Альмерию» в сегунде и забил два мяча при одной голевой передаче.