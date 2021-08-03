«Спартак» и «Краснодар» интересуются полузащитником «Альмерии» Саму Коштой
19:15
«Спартак» хочет подписать полузащитника «Альмерии» Саму Кошту, сообщает Diario AS. На игрока также претендует «Краснодар».
Среди других претендентов называются «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Вильярреал» и «Севилья». Главным претендентом на игрока считается «Вулверхэмптон». Сам игрок ранее перешел в «Альмерию» из «Браги» за 5,25 миллиона евро.
В прошедшем сезоне 20-летний португалец провел 35 матчей за «Альмерию» в сегунде и забил два мяча при одной голевой передаче.
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