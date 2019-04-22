Судья Лапочкин снова бегал быстрее футболистов

Арбитр Сергей Лапочкин, судивший матч 24-го тура чемпионата России "Динамо" – "Крылья Советов" (1:0), уже не первый раз в этом сезоне по скорости передвижения обогнал самих футболистов, участвовавших в игре. Соотношение – 1,05 (7,38 км/ч к 7,02 км/ч).

У Владимира Москалева этот показатель равен 1,04 (7,31/7,02). Остальные шесть судей, по данным InStat, уступили в скорости бега игрокам. (Александр Бобров)

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