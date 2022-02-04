Ковид добрался до арбитра Карасева. Сбор в Турции пропускают ведущие судьи РПЛ

Как стало известно «СЭ», первые дни сбора в Турции вынуждены пропустить около десяти российских арбитров. Среди них несколько судей ФИФА.

По неофициальной информации, сегодня в сдаче экзаменов по правилам игры и по физической подготовке не участвовали Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Артем Любимов, Максим Гаврилин, Евгений Турбин. Некоторые арбитры и ассистенты судей российской премьер-лиги перед вылетом в Турцию сдали положительные тесты на коронавирус. Кто-то в итоге откажется от поездки на сбор, который продлится до 14 февраля, кто-то прилетит позднее. Есть и те, у кого анализы на ковид дали такой результат уже в Турции.

По всей видимости, тем, кто полностью пропустит этот сбор, придется приехать с судьями ФНЛ во второй половине февраля. Те, кто не пройдет тесты по правилам и не подтвердит физическую готовность, не будет допущен к обслуживанию матчей второй части сезона.