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Судейство

Сегодня, 18:20

Ковид добрался до арбитра Карасева. Сбор в Турции пропускают ведущие судьи РПЛ

Арбитр Карасев сдал положительный тест на коронавирус и пропускает сбор в Турции
Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», первые дни сбора в Турции вынуждены пропустить около десяти российских арбитров. Среди них несколько судей ФИФА.

По неофициальной информации, сегодня в сдаче экзаменов по правилам игры и по физической подготовке не участвовали Сергей Карасев, Владислав Безбородов, Сергей Иванов, Артем Любимов, Максим Гаврилин, Евгений Турбин. Некоторые арбитры и ассистенты судей российской премьер-лиги перед вылетом в Турцию сдали положительные тесты на коронавирус. Кто-то в итоге откажется от поездки на сбор, который продлится до 14 февраля, кто-то прилетит позднее. Есть и те, у кого анализы на ковид дали такой результат уже в Турции.

По всей видимости, тем, кто полностью пропустит этот сбор, придется приехать с судьями ФНЛ во второй половине февраля. Те, кто не пройдет тесты по правилам и не подтвердит физическую готовность, не будет допущен к обслуживанию матчей второй части сезона.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

24%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

19%

1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
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Барселона
Атлетико

ТБ 2.0

21%

1.53

X2

17%

1.66

Обе забьют - да

11%

1.86
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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