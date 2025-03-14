Судьи Опейкина, Мешков и Кукуян ошиблись, но снова получили назначения
Сегодня РФС объявил решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. В частности, признаны ошибочными вердикты судей Веры Опейкиной и Виталия Мешкова, а также невмешательство ВАР Евгения Буланова и Павла Кукуяна. При этом все они получили назначения на игры 21-го тура чемпионата России.
Комиссия определила, что Опейкина ошибочно не назначила пенальти в ворота «Черноморца» на 21-й минуте матча первой лиги с «Арсеналом» (0:0). А ВАР Буланов в той игре «должен был вмешаться и пригласить судью к монитору для собственной оценки единоборства». Несмотря на допущенную ошибку, Опейкина назначена ассистентом видеоарбитра (АВАР) на игру «Локомотив» — «Динамо» в РПЛ. А Буланову доверено выполнять функции резервного в ходе главной встречи весны «Спартак» — «Зенит».
Комиссия определила, что Мешков ошибочно удалил футболиста «Факела» Вячеслава Якимова на 37-й минуте встречи с «Зенитом» (0:2). А ВАР Кукуян в той игре «должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации». Несмотря на допущенную ошибку, Мешков назначен ВАР на матч «Локомотив» — «Динамо». А Кукуян будет судить игру «Ростов» — «Краснодар».
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -