Судьи Опейкина, Мешков и Кукуян ошиблись, но снова получили назначения

Сегодня РФС объявил решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. В частности, признаны ошибочными вердикты судей Веры Опейкиной и Виталия Мешкова, а также невмешательство ВАР Евгения Буланова и Павла Кукуяна. При этом все они получили назначения на игры 21-го тура чемпионата России.

Комиссия определила, что Опейкина ошибочно не назначила пенальти в ворота «Черноморца» на 21-й минуте матча первой лиги с «Арсеналом» (0:0). А ВАР Буланов в той игре «должен был вмешаться и пригласить судью к монитору для собственной оценки единоборства». Несмотря на допущенную ошибку, Опейкина назначена ассистентом видеоарбитра (АВАР) на игру «Локомотив» — «Динамо» в РПЛ. А Буланову доверено выполнять функции резервного в ходе главной встречи весны «Спартак» — «Зенит».

Комиссия определила, что Мешков ошибочно удалил футболиста «Факела» Вячеслава Якимова на 37-й минуте встречи с «Зенитом» (0:2). А ВАР Кукуян в той игре «должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации». Несмотря на допущенную ошибку, Мешков назначен ВАР на матч «Локомотив» — «Динамо». А Кукуян будет судить игру «Ростов» — «Краснодар».