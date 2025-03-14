Арбитр Иванов назначен на матч «Спартак» — «Зенит»

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 21-го тура чемпионата России.

На матч между «Спартаком» и «Зенитом» назначен Сергей Иванов, ВАР — Алексей Сухой. В 20-м туре и в Кубке России Иванов работал в роли ВАР и АВАР. Арбитр Сергей Карасев, пропустивший матч 20-го тура между «Крыльями Советов» и «Акроном» (0:2) из-за болезни, назначен ВАР в игре «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов».

Игру «Локомотив» — «Динамо» (Москва) рассудит Рафаэль Шафеев, ВАР — Виталий Мешков. На матч «Ростова» с «Краснодаром» назначен Павел Кукуян, ВАР — Василий Казарцев.

15 марта (суббота)

«Оренбург» — «Факел»: судья — Артем Любимов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Олег Соколов.

«Химки» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Мацюра.

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Алексей Резников.

«Локомотив» — «Динамо» Москва: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Гвардис.

16 марта (воскресенье)

«Акрон» — ЦСКА: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Андрей Филипкин, Алексей Ермилов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Эдуард Малый.

«Рубин» — «Пари НН»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Максим Белокур; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мартынов.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» с 43 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Зенит» (43 очка), замыкает тройку «Спартак» (40).

15-е и 16-е места в таблице занимают «Факел» (14 очков) и «Оренбург» (8) соответственно. На 13-й строчке находится «Динамо» Махачкала (18 очков), на 14-й — «Ахмат» (17).