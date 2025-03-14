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Судейство

Арбитр Иванов назначен на матч «Спартак» — «Зенит»

Сергей Разин
корреспондент
Сергей Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 21-го тура чемпионата России.

На матч между «Спартаком» и «Зенитом» назначен Сергей Иванов, ВАР — Алексей Сухой. В 20-м туре и в Кубке России Иванов работал в роли ВАР и АВАР. Арбитр Сергей Карасев, пропустивший матч 20-го тура между «Крыльями Советов» и «Акроном» (0:2) из-за болезни, назначен ВАР в игре «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов».

Игру «Локомотив» — «Динамо» (Москва) рассудит Рафаэль Шафеев, ВАР — Виталий Мешков. На матч «Ростова» с «Краснодаром» назначен Павел Кукуян, ВАР — Василий Казарцев.

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15 марта (суббота)

«Оренбург» — «Факел»: судья — Артем Любимов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Олег Соколов.

«Химки» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Мацюра.

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«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Алексей Резников.

«Локомотив» — «Динамо» Москва: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Гвардис.

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16 марта (воскресенье)

«Акрон» — ЦСКА: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Андрей Филипкин, Алексей Ермилов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Эдуард Малый.

«Рубин» — «Пари НН»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Максим Белокур; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мартынов.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» с 43 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Зенит» (43 очка), замыкает тройку «Спартак» (40).

15-е и 16-е места в таблице занимают «Факел» (14 очков) и «Оренбург» (8) соответственно. На 13-й строчке находится «Динамо» Махачкала (18 очков), на 14-й — «Ахмат» (17).

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Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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