Арбитр Иванов назначен на матч «Спартак» — «Зенит»
Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 21-го тура чемпионата России.
На матч между «Спартаком» и «Зенитом» назначен Сергей Иванов, ВАР — Алексей Сухой. В 20-м туре и в Кубке России Иванов работал в роли ВАР и АВАР. Арбитр Сергей Карасев, пропустивший матч 20-го тура между «Крыльями Советов» и «Акроном» (0:2) из-за болезни, назначен ВАР в игре «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов».
Игру «Локомотив» — «Динамо» (Москва) рассудит Рафаэль Шафеев, ВАР — Виталий Мешков. На матч «Ростова» с «Краснодаром» назначен Павел Кукуян, ВАР — Василий Казарцев.
15 марта (суббота)
«Оренбург» — «Факел»: судья — Артем Любимов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Олег Соколов.
«Химки» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Мацюра.
«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Алексей Резников.
«Локомотив» — «Динамо» Москва: судья — Рафаэль Шафеев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Александр Гвардис.
16 марта (воскресенье)
«Акрон» — ЦСКА: судья — Михаил Черемных, помощники судьи — Андрей Филипкин, Алексей Ермилов; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Эдуард Малый.
«Рубин» — «Пари НН»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Максим Белокур; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ростов» — «Краснодар»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Французов.
«Спартак» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мартынов.
После 20 туров РПЛ «Краснодар» с 43 очками занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился «Зенит» (43 очка), замыкает тройку «Спартак» (40).
15-е и 16-е места в таблице занимают «Факел» (14 очков) и «Оренбург» (8) соответственно. На 13-й строчке находится «Динамо» Махачкала (18 очков), на 14-й — «Ахмат» (17).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1