Брат Койта сообщил, что клубы из Англии, Турции и Франции проявляют интерес к футболисту

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта в разговоре с «СЭ» сообщил об интересе трех клубов к футболисту.

— Я всегда говорил: если Секу чувствует себя нужным тренеру, он может совершать великие вещи.

— Есть ли клубы, заинтересованные в возможном переходе футболиста?

— Три клуба: из Англии, Турции и Франции, — сказал Койта «СЭ».

25-летний Койта в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.