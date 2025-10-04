Футбол
Судейство

Сегодня, 11:00

Судье Сухому дали 100-й матч в РПЛ. Сараев дебютирует

Александр Бобров
Шеф-редактор
Алексей Сухой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игра 11-го тура чемпионата России «Балтика» — «Динамо» Мх, которая пройдет 5 октября в Калининграде, станет для 38-летнего Алексея Сухого 100-й в РПЛ в роли судьи.

Из действующих рефери этот барьер преодолели только Сергей Карасев, Виталий Мешков, Сергей Иванов, Кирилл Левников, Владимир Москалев, Павел Кукуян и Василий Казарцев.
Чтобы достичь юбилейной отметки, Сухому понадобилось девять лет и десять чемпионатов. Он дебютировал в качестве судьи 26 сентября 2016 года: обслуживал матч «Амкар» — «Крылья Советов» (0:0).

А вот для 40-летнего Ивана Сараева встреча «Оренбург» — «Ростов» станет первой в РПЛ. До этого, начиная с чемпионата-2014/15, он работал резервным (50 матчей) и АВАР (один раз).

РПЛ
Алексей Сухой
