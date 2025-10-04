«Акрон» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 4 октября

«Акрон» и «Зенит» сыграют в 11-м туре чемпионата России в субботу, 4 октября. Матч на «Самара Арене» в Самаре начинается в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

04 октября, 13:00. Самара Арена (Самара)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча тольяттинцев и зенитовцев. Ключевые события и результат игры «Акрон» — «Зенит» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Матч в прямом эфире показывают телеканал"Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 12.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Тольяттинцы в предыдущем туре уступили «Ахмату» (0:3), а сине-бело-голубые обыграли «Оренбург» (5:2).