Ульянов — об интересе «Барселоны» к Батракову: «Было бы неправильно не смотреть за ним»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе «Барселоны» к полузащитнику команды Алексею Батракову.

— История с «Барселоной» и Батраковым, насколько это реально?

— В клуб ничего не приходило, но, наверное, за Лехой смотрят. И было бы, наверное, неправильно, не смотреть за ним.

В сезоне-2025/26 Батраков в 14 матчах во всех турнирах забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.