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Суд оштрафовал бывшего главу фан-клуба «Спартака», избившего журналиста после матча с «Лестером»

20:49
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Суд оштрафовал бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, который избил журналиста РБК Александра Щеголева после матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Об этом сообщает пресс-служба тушинского районного суда.

Коршунова оштрафовали на 5 тысяч рублей. Также ему на 2 года запретили посещать официальные спортивные мероприятия.

20 октября после матча «Спартак» — «Лестер» Коршунов напал на Щеголева у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена» и нанес несколько ударов в голову. Он был задержан сотрудниками полиции. На него был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Дополнительная информация:

https://t.me/moscowcourts/821

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Екатерина Савостина все материалы автора

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