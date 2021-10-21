Суд оштрафовал бывшего главу фан-клуба «Спартака», избившего журналиста после матча с «Лестером»

Суд оштрафовал бывшего главу фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, который избил журналиста РБК Александра Щеголева после матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Об этом сообщает пресс-служба тушинского районного суда.

Коршунова оштрафовали на 5 тысяч рублей. Также ему на 2 года запретили посещать официальные спортивные мероприятия.

20 октября после матча «Спартак» — «Лестер» Коршунов напал на Щеголева у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена» и нанес несколько ударов в голову. Он был задержан сотрудниками полиции. На него был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».