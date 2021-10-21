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Соболев оплатил покупку протеза для пятилетней девочки

18:18
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев оплатил покупку активного протеза предплечья для пятилетней Арины Майоровой из Саратовской области, сообщает официальный сайт московского клуба.

Стоимость протеза для подопечной благотворительного фонда «Спартак — детям» составила 249 140 рублей.

«Я очень хочу помочь тебе и дальше успешно заниматься акробатикой, танцами и спортом, но уже с новым, современным протезом!» — сказал Соболев в видеообращении, опубликованном на странице фонда в Instagram.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-10-18-sobolev_oplatil_protez_dlya_podopechnoy_fonda_spartak__detyam/

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