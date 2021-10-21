Соболев оплатил покупку протеза для пятилетней девочки

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оплатил покупку активного протеза предплечья для пятилетней Арины Майоровой из Саратовской области, сообщает официальный сайт московского клуба.

Стоимость протеза для подопечной благотворительного фонда «Спартак — детям» составила 249 140 рублей.

«Я очень хочу помочь тебе и дальше успешно заниматься акробатикой, танцами и спортом, но уже с новым, современным протезом!» — сказал Соболев в видеообращении, опубликованном на странице фонда в Instagram.