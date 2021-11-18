Бывший глава фан-клуба «Спартака» Коршунов отпущен под залог

Суд изменил меру пресечения с ареста на залог бывшему главе фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову, обвиняемому в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, информирует Sport24.

Как отмечается, сумма залога — один миллион рублей. Ранее сообщалось, что Коршунов уже почти месяц находится в СИЗО, а показания участников инцидента и очевидцев расходятся.

Напомним, 20 октября после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» Коршунов напал на журналиста РБК Александра Щеголева у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена» и нанес несколько ударов в голову.

Он был задержан сотрудниками полиции. На него был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Тушинский суд Москвы оштрафовал Коршунова на 5 тысяч рублей за избиение журналиста и запретил ему в течение двух лет посещать спортивные соревнования.