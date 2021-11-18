Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Экс-президент «Локо» — о Зобнине: «Возможно, чувствует, что не тянет на свою зарплату»

Бывший президент «Локомотива» предположил, что у Зобнина обостренное чувство справедливости
11:30
Теги:

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил у руководства клуба понизить себе зарплату.

«Видимо, у Зобнина обостренное чувство справедливости, — сказал Наумов «СЭ». — Возможно, чувствует, что не тянет на свою зарплату. Может, Зобнину хотели снизить зарплату. А тут подсказали, что лучше, если он скажет сам. Не исключаю подобного. Для меня — вся эта история очень необычная. Зачем футболисту это делать? Наверное, ему кто-то подсказал».

Экс-глава «Локо» рассказал историю, как клуб повысил зарплату Дмитрию Торбинскому.

«Таких же историй, как у Зобнина, на моей практике не было. У меня были другие случаи. Мы как-то купили Торбинского из «Спартака». Зарплата у него была не очень большая. За год в «Локомотиве» он очень прибавил в игре. Стал ведущим игроком не только на поле, но и в раздевалке. Я это принял. Торбинский ничего не просил, но мы подняли ему зарплату в полтора раза. Он был так удивлен этому, но мы ему объяснили, что ничего просить не надо — мы сами все видим. Но я не помню такого, чтобы игрок приходил и просил понижение зарплаты. Это большая редкость», — добавил Наумов.

О просьбе Зобнина ранее сообщил журналист Илья Казаков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как правильно приседать с собственным весом? Объясняет тренер
Кардиолог назвала первые признаки отрыва тромба
0