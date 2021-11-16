Журналист, которого избил экс-глава фан-клуба «Спартака», дал неверные показания?

Бывший глава фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов, который избил журналиста РБК Александра Щеголева после матча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лестера» (3:4), уже почти месяц находится в СИЗО, информирует «Мутко против».

В соответствии с показаниями участников дела, в частности самого Щеголева, во время драки на его шее на видном месте висела аккредитация журналиста. Однако согласно показаниям сразу нескольких свидетелей, Щеголев лукавит и у него на шее на самом деле не было аккредитации.

Показания свидетелей подтверждаются видеокамерами как изнутри стадиона (на них видно как Щеголев убирает свою аккредитацию в рюкзак еще в ложе прессы, а достает ее только в комнате полиции), так и снаружи (на них видно, что во время драки на шее журналиста РБК нет аккредитации).

В случае, если защите удастся доказать, что у Щеголева не было аккредитации на видном месте, то дело, скорее всего, придется переквалифицировать на более мягкую статью.

Как пишет «Мутко против», следователи отказались приобщать видео к делу по неизвестной причине. В противном случае, Коршунова, возможно, пришлось бы отпустить из СИЗО.

Напомним, 20 октября после матча «Спартак» — «Лестер» Коршунов напал на Щеголева у вип-входа стадиона «Открытие Банк Арена» и нанес несколько ударов в голову. Он был задержан сотрудниками полиции. На него был составлен протокол по ч. 3 ст. 20.31 КоАП «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».