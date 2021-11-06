Стукалов назвал тяжелым матч «Уфы» с «Арсеналом»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал результат матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом» (0:0).
«Получилась тяжелая игра, она складывалась не совсем так, как мы планировали. На характер матча повлияло быстрое удаление. Я благодарен ребятам, что они благодаря своим волевым качествам вытащили эту ничью», — приводит слова Стукалова пресс-служба клуба.
«Уфа» набрала 14 очков и занимает 13-е место в таблице РПЛ. У «Арсенала» 13 очков и 14-я позиция.
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Дополнительная информация:
http://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-blagodarya-svoim-volevym-kachestvam-my-vytashchili-etu-nichyu
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