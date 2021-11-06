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Экс-тренер «Локомотива» сравнил Смолова с Ибрагимовичем

17:30
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Бывший тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал изменение в игре форварда Федора Смолова при новом тренера железнодорожников Маркусе Гисдоле.

«Да, он сейчас играет в стиле Ибрагимовича. Стал уходить с передней линии в глубину поля для приема мяча и там организовывать атаку. При этом успевает и разогнать, и завершать, что весьма ценно. Хороший подход. Есть такая манера игры. Златан в этом отношении — самый яркий пример. Когда он перешагнул рубеж 35 лет, начал так действовать. Брал на себя и диспетчерские функции. Если Смолов сможет перестроиться и начать действовать так на постоянной основе, то для «Локомотива» и для сборной, это станет большим подспорьем», — заявил в интервью RT Билялетдинов.

31-летний Смолов в сезоне-2021/22 провел 16 матчей за «Локомотив» и забил семь мячей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Краснодар 0
2-й тайм

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/925011-biliyaletdinov-lokomotiv-smolov-ibragimovich

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Иван Шитик все материалы автора

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