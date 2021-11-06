Экс-тренер «Локомотива» сравнил Смолова с Ибрагимовичем
Бывший тренер столичного «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал изменение в игре форварда Федора Смолова при новом тренера железнодорожников Маркусе Гисдоле.
«Да, он сейчас играет в стиле Ибрагимовича. Стал уходить с передней линии в глубину поля для приема мяча и там организовывать атаку. При этом успевает и разогнать, и завершать, что весьма ценно. Хороший подход. Есть такая манера игры. Златан в этом отношении — самый яркий пример. Когда он перешагнул рубеж 35 лет, начал так действовать. Брал на себя и диспетчерские функции. Если Смолов сможет перестроиться и начать действовать так на постоянной основе, то для «Локомотива» и для сборной, это станет большим подспорьем», — заявил в интервью RT Билялетдинов.
31-летний Смолов в сезоне-2021/22 провел 16 матчей за «Локомотив» и забил семь мячей.
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Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/925011-biliyaletdinov-lokomotiv-smolov-ibragimovich
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