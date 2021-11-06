Билялетдинов — о «Спартаке»: «Неинтересно, когда каждый год меняется тренер»
Бывший игрок «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе красно-белых к итальянскому специалисту Паоло Ваноли.
«Непонятно, договорятся ли окончательно с Ваноли. Уже неинтересно, когда каждый год в команде новый тренер. Никаких ожиданий на период до зимы лично у меня нет. Если придет новый тренер, то будет работать с футболистами, которые не с ним прошли предсезонку, будет трудно что-либо перестраивать. Мне кажется, что маловероятны изменения на посту главного тренера в «Спартаке» до зимы», — добавил Билялетдинов в интервью «СЭ».
Как ранее стало известно «СЭ», в последнее время Ваноли проводит консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартаке». Итальянский специалист долгое время работал в штабе Антонио Конте.
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