Бывший игрок «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе красно-белых к итальянскому специалисту Паоло Ваноли.

«Непонятно, договорятся ли окончательно с Ваноли. Уже неинтересно, когда каждый год в команде новый тренер. Никаких ожиданий на период до зимы лично у меня нет. Если придет новый тренер, то будет работать с футболистами, которые не с ним прошли предсезонку, будет трудно что-либо перестраивать. Мне кажется, что маловероятны изменения на посту главного тренера в «Спартаке» до зимы», — добавил Билялетдинов в интервью «СЭ».

Как ранее стало известно «СЭ», в последнее время Ваноли проводит консультации, связанные с вариантом трудоустройства в «Спартаке». Итальянский специалист долгое время работал в штабе Антонио Конте.