Стрепетов считает, что Алип в скором времени станет капитаном сборной Казахстана

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от игры казахстанского защитника петербургского клуба Нуралы Алипа во второй части сезона.

«Он должен бороться за место в основном составе. Алип — очень мощный игрок, у него хорошая левая нога, он может начинать атаки. Он сейчас прибавил в «Зените» по отбору мяча, по видению игры. Приятно, что он обладает атакующим, разрезающим пасом. К сожалению, редко этим пользуется. Алип уже является игроком основного состава, он прибавил. Я надеюсь, что он завоюет место в «Зените» основном и будет лидером сборной Казахстана. Думаю, скоро Алип станет и капитаном этой команды, так как есть прогресс, есть данные и желание играть в большой футбол», — цитирует Стрепетова Legalbet.kz.

Алип играет за «Зенит» с декабря 2022 года. В этом сезоне 25-летний казахстанец провел за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, забив гол и отдав результативную передачу.