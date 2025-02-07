Форвард «Спартака» Ливай Гарсия знает только Шамара и Рябчука

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия прокомментировал переход в московский клуб, а также перечислил игроков красно-белых, которых он знает.

«Знаю об РПЛ довольно много. После санкций многое изменились, но я счастлив быть здесь. Вы можете видеть это по моему лицу. Очень жду игр за «Спартак». Назвать трех игроков «Спартака»? Я знал Шамара [Николсона] — он ушел. Сегодня я видел Олега [Рябчука]. Ты меня подловил», — сказал Гарсия в эфире «Матч ТВ».

7 февраля 27-летний тринидадец подписал со «Спартаком» контракт на 3,5 года.

Футболист играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Вместе с АЕКом форвард стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны в сезоне-2022/23.