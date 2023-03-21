Стипиди заявил, что Федотов снова показал себя сильным тренером
Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», прокомментировал домашнюю победу ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.
«Сейчас любят говорить, что на каждую игру должна быть новая тактика. Я думаю, у Федотова нет на каждую игру новой тактики. У него и в «Сочи» была одна тактика — атаковать. «Зенит» оказался ошеломлен тем, как быстро начал матч ЦСКА, с каким напором и задором, как везде они накрывали зенитовцев. Я еще раз говорю, что российские игроки во всех клубах РПЛ ничем не уступают иностранным, если им доверяют. ЦСКА еще раз показал, что нет сегодня в чемпионате России легионеров, против которых наши футболисты не могли бы играть. Поэтому абсолютно заслуженно ЦСКА победил. У «Зенита» опять не играл Мостовой, там продолжается пертурбация состава. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что беда «Зенита» сейчас заключается в большой ротации. А Федотов молодец», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».
Он также заявил, что Федотов снова показал себя действительно сильным тренером.
«Начали уже писать, что у Федотова большие проблемы, Федотов сдулся... Понимаете, не бывает так, чтобы команда прошла весь турнир чисто без поражений, без ничего. Ну не бывает такого, и все. Мы же взрослые люди, а футбол — это игра. В ней ты можешь как победить, так и проиграть. Для «Зенита» в поражении от ЦСКА нет ничего страшного. Все равно у него остается большой запас очков. В том, что «Зенит» станет чемпионом, я нисколько не сомневаюсь. Потому что он на самом деле станет чемпионом, это сто процентов», — добавил Стипиди.
После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идущий на втором месте.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4