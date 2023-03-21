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Стипиди заявил, что Федотов снова показал себя сильным тренером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», прокомментировал домашнюю победу ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

«Сейчас любят говорить, что на каждую игру должна быть новая тактика. Я думаю, у Федотова нет на каждую игру новой тактики. У него и в «Сочи» была одна тактика — атаковать. «Зенит» оказался ошеломлен тем, как быстро начал матч ЦСКА, с каким напором и задором, как везде они накрывали зенитовцев. Я еще раз говорю, что российские игроки во всех клубах РПЛ ничем не уступают иностранным, если им доверяют. ЦСКА еще раз показал, что нет сегодня в чемпионате России легионеров, против которых наши футболисты не могли бы играть. Поэтому абсолютно заслуженно ЦСКА победил. У «Зенита» опять не играл Мостовой, там продолжается пертурбация состава. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что беда «Зенита» сейчас заключается в большой ротации. А Федотов молодец», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Он также заявил, что Федотов снова показал себя действительно сильным тренером.

«Начали уже писать, что у Федотова большие проблемы, Федотов сдулся... Понимаете, не бывает так, чтобы команда прошла весь турнир чисто без поражений, без ничего. Ну не бывает такого, и все. Мы же взрослые люди, а футбол — это игра. В ней ты можешь как победить, так и проиграть. Для «Зенита» в поражении от ЦСКА нет ничего страшного. Все равно у него остается большой запас очков. В том, что «Зенит» станет чемпионом, я нисколько не сомневаюсь. Потому что он на самом деле станет чемпионом, это сто процентов», — добавил Стипиди.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идущий на втором месте.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005055567_pavel_stipidi_nachali_pisat_chto_fedotov_sdulsya_a_on_snova_pokazal_sebya_silnyim_trenerom
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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2
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3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
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