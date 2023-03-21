Мирзов заявил, что ему хотелось бы больше играть
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказал мнение о неучастии в матче с «Ростовом» в 20-м туре РПЛ.
«Хотелось бы играть больше, тем более в таком матче — «Ростов» тоже играет в атакующий футбол. Было бы интересно с ними сыграть так же, но тренерский штаб решил так, чтобы я остался в запасе. Конечно, хотелось бы больше играть, но это решение тренера», — приводит слова Мирзова Sport24.
После 20 матчей «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» — на 15-м месте (13 очков).
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|5
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|41
|
3
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|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
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|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
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|
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|
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|5
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|
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|
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|4
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|22
|
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|5
|5
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|20-31
|20
|
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|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
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