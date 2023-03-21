Мирзов заявил, что ему хотелось бы больше играть

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказал мнение о неучастии в матче с «Ростовом» в 20-м туре РПЛ.

«Хотелось бы играть больше, тем более в таком матче — «Ростов» тоже играет в атакующий футбол. Было бы интересно с ними сыграть так же, но тренерский штаб решил так, чтобы я остался в запасе. Конечно, хотелось бы больше играть, но это решение тренера», — приводит слова Мирзова Sport24.

После 20 матчей «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Химки» — на 15-м месте (13 очков).