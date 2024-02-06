Стипиди прокомментировал переход Угальде в «Спартак»

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди прокомментировал переход в московский «Спартак» 21-летнего коста-риканского нападающего Манфреда Угальде.

«Это же надо умудриться купить человека из ниоткуда. Что за клуб такой «Твенте», объясните мне. Обыкновенный середняк чемпионата Нидерландов. Отдали за Угальде 13 миллионов или сколько там. А все почему? Потому что приехал человек новый, спортивный директор великий. Итальянец или испанец — я даже не знаю, кто. Сразу кричит, что влюблен в Россию и в Москву с первого взгляда. И засучивает рукава, чтоб побыстрее свои трансферы проворачивать. Потому что через полгода или год его и самого поменять могут. Честно говоря, я выиграл у друзей спор на ящик коньяка. Они люди уже возрастные, все футбольные. Я им сказал, что за месяц «Спартак» с этим Амаралом успеет сделать смешную покупку. Так оно и случилось. Смешного Угальде в «Спартак» уже привезли — теперь я жду, когда ящик коньяка мне привезут», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в «Твенте» исключили возвращение Угальде из-за сложностей с платежами.

Угальде перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из «Твенте». 21-летний футболист в этом сезоне провел за нидерландскую команду 25 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.

1 февраля главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подписание форварда.

По информации СМИ, красно-белые заплатили за игрока порядка 13 миллионов евро.