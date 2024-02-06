«Ахмат» объявил о переходе защитника сборной Туниса Гандри

«Ахмат» объявил о подписании контракт с защитником «Аджмана» Надером Гандри. Соглашение с игроком эмиратского клуба рассчитано до лета 2026 года.

28-летний игрок в этом сезоне провел 10 матчей за клуб. За свою карьеру защитник выступал за «Славию» из Софии, «Вестерло», «Антверпен» и другие клубы.

На счету Гандри 10 игр в составе сборной Туниса.