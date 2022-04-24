Степашин: «Вопроса об уходе Шварца из «Динамо» нет»
Степашин заявил, что Шварц пока остается в «Динамо»
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1) отметил, что вопрос об уходе главного тренера команды Сандро Шварца пока не поднимался.
По его словам, также остются и иностранные игроки команды.
«Останется ли Шварц? Пока вопросов о том, что он уходит нет. Шиманьский? Пока все остаются, а дальше — посмотрим».
43-летний немецкий специалист был назначен главным тренером «Динамо» 14 октября 2020 года, подписав контракт до лета 2022 года.
«Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ.
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|
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|23-36
|28
|
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|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
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|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
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|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
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|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
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|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
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ЦСКА – Динамо
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|19:00
|
Краснодар – Зенит
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|
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Уфа
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|
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Ростов
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|
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Федор Смолов
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|П
|
|
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Спартак
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