Степашин: «Вопроса об уходе Шварца из «Динамо» нет»

Степашин заявил, что Шварц пока остается в «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1) отметил, что вопрос об уходе главного тренера команды Сандро Шварца пока не поднимался.

По его словам, также остются и иностранные игроки команды.

«Останется ли Шварц? Пока вопросов о том, что он уходит нет. Шиманьский? Пока все остаются, а дальше — посмотрим».

43-летний немецкий специалист был назначен главным тренером «Динамо» 14 октября 2020 года, подписав контракт до лета 2022 года.

«Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ.