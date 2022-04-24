Член совета директоров «Динамо» рассказал о целях команды на конец сезона

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

«Выбыло ли «Динамо» из борьбы за чемпионство? На счет чемпионство — не знаю, главное — второе место и Кубок. ЦСКА сегодня сыграл лучше, поэтому проиграли.

Верю ли, что «Динамо» возьмет Кубок? Верю, надо верить», — заявил Степашин.

Беспроигрышная серия «Динамо» из пяти матчей прервалась, в активе бело-голубых, которые идут на втором месте, 52 очка. Лидирует имеющий матч в запасе петербургский «Зенит» (55).