Степашин — о матче со «Спартаком»: «Кто нам гол забил? Динамовец Зобнин»
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился впечатлениями после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).
— Считаю, счет по игре. Могли по-честному взять три очка, в первом тайме игра понравилась, — сказал Степашин. — Тем более, кто нам гол забил? Динамовец Зобнин.
Какие перспективы у Шварца? Все зависит от «Динамо». (Артем Калинин)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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