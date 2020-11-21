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Степашин — о матче со «Спартаком»: «Кто нам гол забил? Динамовец Зобнин»

21:02
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин поделился впечатлениями после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

— Считаю, счет по игре. Могли по-честному взять три очка, в первом тайме игра понравилась, — сказал Степашин. — Тем более, кто нам гол забил? Динамовец Зобнин.

Какие перспективы у Шварца? Все зависит от «Динамо». (Артем Калинин)

Спартак — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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