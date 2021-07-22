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Стартовый матч РПЛ «Ростова» с «Динамо» пройдет без зрителей

16:05
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«Ростов» на официальном сайте объявил, что первый матч РПЛ сезона-2021/22 против «Динамо» пройдет без зрителей.

«Уважаемые болельщики! На основании Постановления №?18 от 07.07.2021 г. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. и требования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области №?491 от 21.07.2021 г., сообщаем, что матч 1-го тура ТИНЬКОФФ РПЛ между командами «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Динамо» (Москва), запланированный на 23.07.2021 г., пройдет без зрителей», — говорится в заявлении.

Клуб извинился перед болельщиками и сообщил, что в течение дня будет объявлено о порядке возврата билетов.

Матч 1-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Динамо» состоится завтра, 23 июля. Начало — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru

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Виктория Кравченко все материалы автора

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