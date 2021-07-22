Игроки «Урала» перед началом нового сезона побывали на экскурсии в Храме на Крови

Игроки «Урала» перед началом нового сезона посетили экскурсию в Храме на Крови, сообщает пресс-служба клуба.

21 июля главная команда «Урала» посетила одну из главных достопримечательностей Екатеринбурга — Храм на Крови.



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«Очень рады, что мы, наконец, посетили этот храм. Это наша история, и мы должны футболистам всем рассказать, что так было. Это действительно святое место, которое интересно посещать. У нас много иностранцев ребят, и, я думаю, для них история России тоже очень интересна», — рассказал главный тренер Юрий Матвеев.

25 июля «Урал» проведет первый матч в сезоне-2021/22 Тинькофф РПЛ. Начало — в 17.30 (мск).