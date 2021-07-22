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Тульский «Арсенал» уступил «Чертаново» в матче молодежных команд

16:08

Тульский «Арсенал» уступил «Чертаново» в матче 1-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Туляки в гостях проиграли со счетом 2:3.

Молодежные команды

1-й тур

«Чертаново — мол.» (Москва) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 3:2 (1:2)

Голы: Попов, 6 (1:0). Кротов, 11 (1:1). Дюдюкин, 40 (1:2). Попов, 54 (2:2). Попов, 79 (3:2).

Удаление: Хабибов (Арсенал Т — мол.), 90.

Судья: Чичилян (Бронницы).

22 июля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».

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Иван Шитик все материалы автора

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