Тульский «Арсенал» уступил «Чертаново» в матче молодежных команд
16:08
Тульский «Арсенал» уступил «Чертаново» в матче 1-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Туляки в гостях проиграли со счетом 2:3.
Молодежные команды
1-й тур
«Чертаново — мол.» (Москва) — «Арсенал Т — мол.» (Тула) — 3:2 (1:2)
Голы: Попов, 6 (1:0). Кротов, 11 (1:1). Дюдюкин, 40 (1:2). Попов, 54 (2:2). Попов, 79 (3:2).
Удаление: Хабибов (Арсенал Т — мол.), 90.
Судья: Чичилян (Бронницы).
22 июля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».
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