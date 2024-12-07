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Сегодня, 16:35

Станковича встретили аплодисментами на пресс-конференции после победы над «Пари НН»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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На послематчевой пресс-конференции по итогам игры 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» журналисты аплодировали главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу.

Матч прошел в субботу на «Лукойл Арене» в Москве и завершился победой московской команды со счетом 3:0. Голы в этой игре забили нападающие Тео Бонгонда, Манфред Угальде и полузащитник Эсекьель Барко.

Московский клуб одержал шестую подряд победу в РПЛ. После 18 матчей «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице с 37 очками.

Станкович возглавляет красно-белых с сезона-2024/25.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Спартак – Пари НН
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Зенит – Акрон
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Динамо Мх – Рубин
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 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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