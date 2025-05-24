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Станкович о сезоне «Спартака»: «Вижу это как стакан, который наполовину полон. Команда способна на многое»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Деян Станкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после победы над «Химками» (5:0) в 30-м туре РПЛ подвел итоги для команды в сезоне-2024/25.

— Мы завершили сезон. Вижу это как стакан, который наполовину полон. Мы могли и должны были сделать больше. По ходу сезона были моменты, которые говорили, что команда на многое способна. Было много хорошего. Это не тот случай, когда можно все выкинуть. Нам нужно продолжать развивать свои сильные качества и работать над слабыми. Было много ошибок, были мои ошибки, ошибки на поле. Где-то нам не везло. Но надо отдавать больше. В следующем сезоне мы хотим быть лучше, и, уверен будем лучше. Каждый из нас, вся команда должна отдавать еще больше, чтобы отблагодарить наших болельщиков, которые показали невероятную поддержку и преданность клубу. Для меня этого достаточно, чтобы отдаваться полностью и не сдаваться.

— «Спартак» занял уверенное первое место по ожидаемым очкам. Но в таблице РПЛ вы всего на четвертом. Что случилось весной? Почему команда не поднялась выше?

— Если говорить только о цифрах... Мы говорим о том, что творится на поле. На поли цифры не дают преимущества. Там решают моменты. С «Ростовом» у нас было больше 30 ударов, по xG наиграли почти на 4 гола, но уступили. Что с этим делать? Наносить 46 ударов или не допускать тех двух ударов по своим воротам, после которых мы пропустили? Конечно, второе. Есть конкретные матчи, конкретные ошибки, которые мы допускаем. И тут не надо смотреть в статистику. Есть и моя вина — я свои ошибки принимаю и признаю. У нас в сезоне были и плюсы, и минусы. Существует множество факторов, которые не укладываются в статистику. У Моуринью есть не совсем цензурная цитата по поводу статистики. Можно выигрывать, можно иметь преимущество, но вы проиграете со счетом 0:1...

— Команда выиграла последние две матча, в которых ничего не решалось, довольно легко. Но проиграла важные встречи с ЦСКА и Ростовом. Причина — в психологии?

— Совершенно уверен, что это именно так. Сразу оговорюсь что никого не обвиняю, а беру всю ответственность на себя. Если ты работаешь в большом клубе — речь о «Спаратке» — ты долен жить с давлением. Когда этого нет, все легко и просто. Тут необходимо работать именно в таких условиях. Это жизнь в топ-клубах. К примеру, нам нужен футболист — мы смотрим его, смотрим его качества, мы покупаем его, тратим деньги. Но характер нельзя купить. В таких матчах — решающих — необходимы волевые качества. Как это было в матче «Наполи» — «Кальяри». Как это было сейчас в игре «Краснодара». Я трижды в карьере выигрывал титулы во втором тайме последнего тура. Весь сезон ты должен перемалывать, пережевывать давление, чтобы биться за первое место. Иначе будешь болтаться на 4-5 строчке. Так что клуб будет принимать какие-то решения, о которых вы вскоре узнаете и все увидите.

«Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 57 очками.

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Галицкий назвал чемпионство «Краснодара» заслугой команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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