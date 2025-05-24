Мостовой — о Мусаеве: «Какая разница, кто там на бровке? Никто не бежит его обнимать после голов!»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о заслуге главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева в чемпионстве «быков».

— Вы теперь уважаете Мусаева как тренера? Он привел команду к чемпионству...

— А к чему он должен был ее привести? Играют футболисты, а не Мусаев. Для меня показатель, когда команда выигрывает и игроки бегут обнимать тренера. А здесь никто не бежит! Все обнимаются между собой. Вот показатель. Какая разница, кто там на бровке? Что касается, чемпионства, то команда не могла упустить преимущество. Прервали победную серию «Зенита». Красавцы!

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в своей истории.