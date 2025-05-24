Галицкий назвал чемпионство «Краснодара» заслугой команды

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал первое в истории чемпионство команды.

«Снимать нужно не меня, слишком много внимания. Это все команда, это их заслуга», — сказал Галицкий.

В матче заключительного 30-го тура РПЛ «быки» обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0.