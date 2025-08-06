Черчесов: «Не люблю слово «проект», но президент «Ахмата» дал понять, что хочет создать клуб хорошего уровня»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопросы о назначении в грозненский клуб.

«Ахмат» объявил о подписании контракта с 61-летним специалистом в среду, 6 августа. Соглашение рассчитано на три года. Черчесов уже работал в клубе — с 2011 по 2013 год.

— Как возник вариант с «Ахматом»? Как быстро приняли решение?

— Не раз бывал на матчах команды, у нас никогда не пропадала связь с Грозным. Мы здесь хорошо и долго отработали. И буквально во вторник мне позвонил советник президента клуба по спортивным вопросам Руслан Газзаев, который устроил встречу с руководителем — Якубом Закриевым. Все обсудили — и вот я здесь.

— Каков срок контракта?

— Три года — без разбивки «два плюс один» или чего-то подобного. Не люблю слово «проект», но новый президент «Ахмата» дал понять, что хочет создать клуб хорошего уровня, объяснил свое видение. Когда взгляды совпадают, значит, можно начинать работать. Мы же ведем речь о профессиональном футболе, где есть конкурентная среда — в ней нужно находить свои возможности. Процесс идет: база строится, поля перестилаются. Старт сезона для команды получился немного скомканным — надо выправлять ситуацию.

В среду прошло собрание с командой, все обговорили спокойно, без накачки. Футболисты — взрослые, поняли, о чем идет речь. А вечером — тренировка, и пошла подготовка. Собираем тренерский штаб, в пятницу прилетит мой венгерский помощник Чаба Мате — визу ему сделали быстро, пошли навстречу. Все идет своим чередом, — сказал Черчесов.

5 августа «Ахмат» объявил об уходе Александра Сторожука, который возглавлял «Ахмат» с июня. Под его руководством «Ахмат» провел 4 матча, в которых потерпел 4 поражения.

После 3 туров «Ахмат», не набравший очков, занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.