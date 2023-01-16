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Черчесов: «Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

— Красно-зеленые готовы продать Дмитрия Баринова, на которого претендует «Бешикташ»?

— Чтобы правильно ответить на ваш вопрос, надо работать в «Локомотиве», а я главный тренер «Ференцвароша». Но могу сказать, что Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях. Турецкая лига — это серьезное испытание, однако Дмитрий — парень с характером, так что ему точно не следует бояться подобного вызова, — заявил Черчесов.

14 января стало известно о том, что турецкий «Бешикташ» отправил запрос о трансфере 26-летнего Баринова. По информации «СЭ», московский клуб не хочет отпускать футболиста в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Не удивлюсь, если «Локомотив» интересуется Лайдуни»

Дмитрий Баринов
Станислав Черчесов
ФК Бешикташ
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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