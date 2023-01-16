Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:14

Бийол назвал лучшего игрока, с которым он играл в ЦСКА

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Удинезе» Яка Бийол поделился мнением о своем бывшем одноклубнике по ЦСКА полузащитнике Николе Влашиче.

— На ЧМ болел за Хорватию и Влашича?

— Да, это же мой братишка! Часто видимся в Италии. Желаю ему еще больших успехов, не останавливаться на бронзе. И пусть Никола не обижается, я хотел, чтобы победила Аргентина с Месси. Больше всего болел за Лео и был счастлив, что кубок достался этому феномену, — приводит Sport24 слова Бийола.

— Никола лучший из тех, с кем ты играл за ЦСКА?

— Да. В ЦСКА он показывал топовый футбол. Влашич входил в тройку лучших игроков РПЛ. В «Торино» просматривается та игра, что Никола показывал в РПЛ — правда, в Италии он стал еще сильнее. Хотелось бы, чтобы Влашич остался в Италии.

Словенский футболист выступал в ЦСКА с 2018 по 2022 год. В составе армейцев он провел 96 матчей, забил семь мячей и завоевал Суперкубок России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-16-vkhodil-v-top-3-v-rpl-biyol-nazval-luchshego-s-kem-igral-v-tsska
Никола Влашич
Яка Бийол
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное у Донецка
Глава МИД Австрии отверг идею полного запрета на выдачу виз россиянам
Читатели Le Figaro раскритиковали Столтенберга за новые поставки оружия Украине
Цены на газ в Европе опустились почти до $600 за 1 тыс. куб. м
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черчесов: «Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях»

Спивак – о новом капитане «Зенита»: «Малком или Дуглас Сантос? Почему нет»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости