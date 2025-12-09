Черчесов — об «Ахмате»: «У нас был определенный спад, когда не могли выиграть. Нужно добавлять»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, что нужно сделать, чтобы улучшить результаты грозненской команды.

«Ни одна команда в мире не играет все время на стабильно высоком уровне, не всегда выглядит свежо. С «Оренбургом» получилась непростая встреча — последний матч перед паузой всегда скомканный. Но при не самой лучшей игре мы добились результата. И этому нужно учиться. Были встречи с «Локомотивом», «Ростовом», «Краснодаром», где мы показывали качественный футбол и заслуживали большего, но потеряли очки», — сказал Черчесов «СЭ».

Черчесов также отметил, что ни одна команда РПЛ не прошла первую часть сезона без спадов.

«Ни одна команда не прошла первую часть чемпионата без спадов. Кто-то начал скомканно, кто-то просел по ходу турнира. И у нас был определенный спад, когда не могли выиграть. Нужно добавлять — добиваться результата там, где выиграть особенно сложно. Тем более когда действуешь хорошо, то нужен результат. Будем работать над этим», — добавил Черчесов.

После 18 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 22 очка и расположился на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ.