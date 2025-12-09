Черчесов — о результатах «Ахмата»: Удовлетворительно для начала. Хотелось бы большего»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил результаты команды перед уходом на зимнюю паузу.
«У меня простая философия — если есть конкретный запрос и предложение, можно о чем-то думать. Что-то получилось, что-то нет, но главное — мы делали то, что планировали. В турнирном плане есть прогресс. Другое дело, что парочку-троечку очков мы не добрали. Команда перестроилась, игроки чувствуют себя комфортно, для некоторых нашли новые позиции. Это работа тренерского штаба. Оценки пока давать рано, но я бы сказал — удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего», — сказал Черчесов «СЭ».
После 18 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 22 очка и расположился на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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