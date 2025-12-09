Черчесов — о результатах «Ахмата»: Удовлетворительно для начала. Хотелось бы большего»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил результаты команды перед уходом на зимнюю паузу.

«У меня простая философия — если есть конкретный запрос и предложение, можно о чем-то думать. Что-то получилось, что-то нет, но главное — мы делали то, что планировали. В турнирном плане есть прогресс. Другое дело, что парочку-троечку очков мы не добрали. Команда перестроилась, игроки чувствуют себя комфортно, для некоторых нашли новые позиции. Это работа тренерского штаба. Оценки пока давать рано, но я бы сказал — удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего», — сказал Черчесов «СЭ».

После 18 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 22 очка и расположился на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ.