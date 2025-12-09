Черчесов — о возможных трансферах «Ахмата»: «Усиливают те, кто есть в наличии, но при правильной работе»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном усилении грозненской команды в зимнее трансферное окно.

«С первого дня говорю о нашей философии — усиливают те, кто у тебя есть в наличии, но при правильной работе, понимании и тактике. Конечно, у каждого футболиста есть свой предел, как бы ты ни тренировался. Но мы проводим работу. Вы понимаете, как бывает — иногда у тебя кого-то забирают, кто-то сам уходит. Футбол — это непрерывное движение. Вчера всех отправил в отпуск, сейчас сам вылетаю в Москву. Будем готовиться. Все идет своим чередом», — сказал Черчесов «СЭ».

После 18 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 22 очка и расположился на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ.