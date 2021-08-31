Станислав Черчесов опроверг слухи о переговорах со «Спартаком»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос корреспондента «СЭ» по поводу информации, в соответствии с которой он в понедельник якобы провел переговоры с красно-белыми в Москве.
— Где вы сейчас находитесь и что можете сказать о такой новости?
— Отдыхаю с семьей в Австрии в местечке Зеефельд, раз выпала такая возможность, несколько недель не покидал эту страну, — подчеркнул Черчесов. — Что касается разговоров о моих «контактах» со «Спартаком», то об этом уже четко высказался Леонид Арнольдович Федун. Да, все время после моего ухода из «Спартака» мы находимся на связи, но очень не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более, она там есть и без того.
Если бы «Спартак» или какая-либо другая команда хотела бы заявить о начале переговоров со мной, то она это сделала бы сама.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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