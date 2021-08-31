В Англии сообщили, что переход Крала из «Спартака» в «Вест Хэм» может сорваться

Переход полузащитника «Спартака» Алекса Крала в «Вест Хэм» может сорваться в последний день трансферного окна, утверждает London Evening Standard.

Дело в том, что главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы не отпускает Крала из расположения национальной команды из-за ограниченного выбора в полузащите. При этом агент футболиста уже прибыл в Лондон.

Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Крала семь матчей за красно-белых во всех турнирах и одна голевая передача.