Агент Бистровича прокомментировал слухи о переходе игрока в «Специю»
Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в итальянский клуб «Специя».
«Это все слухи. Кристиан остается в ЦСКА», — сказал Вукмирица Metaratings.ru.
Контракт хорвата с ЦСКА действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бистровича в 2,5 млн евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/agent-bistrovicha-o-perekhode-igroka-v-spetsiyu-eto-vse-slukhi-kristian-ostaetsya-v-tsska-1045273/
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