Агент Бистровича прокомментировал слухи о переходе игрока в «Специю»

Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в итальянский клуб «Специя».

«Это все слухи. Кристиан остается в ЦСКА», — сказал Вукмирица Metaratings.ru.

Контракт хорвата с ЦСКА действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бистровича в 2,5 млн евро.