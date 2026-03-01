Тренер «Ахмата» Черчесов — о победе над ЦСКА: «Ребята — молодцы, дотерпели, доиграли»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«То, что мы задумывали, выполнили. Особенно это касается первого тайма, во втором было сложнее, потому что ЦСКА прибавил. Мы немного дали им возможность вести игру, и было непросто. Но ребята — молодцы, дотерпели, доиграли. Мы во время матча поменяли систему, перед встречей была одна идея, но игра подсказывала другое. Рад, что мы выиграли и хорошо стартовали после возобновления сезона», — цитрует Черчесова matchtv.ru.

Грозненская команда набрала 25 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.