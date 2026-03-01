Челестини — о поражении от «Ахмата»: «ЦСКА не хватило агрессивности, уверенности и решимости»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:1) в матчем 19-го тура РПЛ.

«Знали, что будет сложный матч. Нам не хватило эффективности на последних 30 метрах как в собственной штрафной, так и в штрафной соперника. Не хватило агрессивности, уверенности и решимости, нужно было выкладываться на 110 процентов, чтобы победить. Соперник был намного агрессивнее. А нам было немного трудно адаптироваться к этому полю», — приводит слова Челестини matchtv.ru.

Армейцы с 36 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

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