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Стало известно, за сколько «Уфа» может выкупить Урунова из «Спартака»

12:30
Остон Урунов. Фото РПЛ
Остон Урунов. Фото РПЛ
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По информации «СЭ», «Уфа» может выкупить Остона Урунова из «Спартака» за 1 миллион евро.

Московский клуб готов будет предоставить рассрочку на выплаты. А сам футболист пошел на значительное понижение в зарплате.

В четверг подробности аренды футболиста рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

В «Спартак» Урунов перешел из «Уфы» в августе 2020 года. В феврале 2021 года футболист вернулся в уфимский клуб на правах аренды. Всего за команду он провел 20 матчей.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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