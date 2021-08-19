Стало известно, за сколько «Уфа» может выкупить Урунова из «Спартака»

По информации «СЭ», «Уфа» может выкупить Остона Урунова из «Спартака» за 1 миллион евро.

Московский клуб готов будет предоставить рассрочку на выплаты. А сам футболист пошел на значительное понижение в зарплате.

В четверг подробности аренды футболиста рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

В «Спартак» Урунов перешел из «Уфы» в августе 2020 года. В феврале 2021 года футболист вернулся в уфимский клуб на правах аренды. Всего за команду он провел 20 матчей.