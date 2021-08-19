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РФС оштрафовал Виторию, Семака, Николича, Слуцкого и Шварца по итогам матчей 4-го тура РПЛ

12:29
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КДК РФС оштрафовал ряд тренеров по итогам матчей 4-го тура Тинькофф РПЛ.

На 10 тысяч рублей оштрафованы Сандро Шварц («Динамо»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Игорь Шалимов («Урал»), на 20 тысяч — Руй Витория («Спартак»), Сергей Семак («Зенит») и Марко Николич («Локомотив»).

Все специалисты наказаны за то, что выходили за пределы технической зоны, что запрещено регламентом соревнований. Больше всех нарушений было у представителей тренерского штаба «Локомотива».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214139

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Виктория Кравченко все материалы автора

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