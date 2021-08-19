РФС оштрафовал Виторию, Семака, Николича, Слуцкого и Шварца по итогам матчей 4-го тура РПЛ

КДК РФС оштрафовал ряд тренеров по итогам матчей 4-го тура Тинькофф РПЛ.

На 10 тысяч рублей оштрафованы Сандро Шварц («Динамо»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Игорь Шалимов («Урал»), на 20 тысяч — Руй Витория («Спартак»), Сергей Семак («Зенит») и Марко Николич («Локомотив»).

Все специалисты наказаны за то, что выходили за пределы технической зоны, что запрещено регламентом соревнований. Больше всех нарушений было у представителей тренерского штаба «Локомотива».