Газизов: «Мы можем выкупить Урунова и раньше, у нас есть такие возможности»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возвращение узбекского полузащитника Остона Урунова из «Спартака».

Сегодня, 19 августа, «Уфа» и «Спартак» договорились об аренде полузащитника Остона Урунова.

«Это аренда с правом выкупа. В первый раз мы не смогли договориться по условиям. Сейчас условия, которые были озвучены, устроили две стороны. Аренда с правом выкупа на год. Мы можем выкупить и раньше, у нас есть такие возможности. Это выгодно для всех: и для «Спартака», и для «Уфы», и для самого игрока. Естественно, что он идет на другие условия, не как в «Спартаке». Остон так шел весной к нам, все знают, что мы не можем платить большие деньги. Урунов идет в «Уфу», чтобы доказать», — сказал Газизов «СЭ».

Газизов также прокомментировал вопрос о зарплате игрока.

«Уфа» будет платить 700 тысяч евро? Тут вопрос в другом. Футболист согласен на другую зарплату, в другом клубе. Я не буду раскрывать зарплату Урунова в «Спартаке». Это не мое дело. Урунов в матче против «Зенита»? Это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Мы посмотрим его функциональное состояние. Все, что касается здоровья, у него хорошо, а вот состояние под вопросом. В любом случае он должен вписаться в игру. Будем смотреть", — сказал Газизов.

Уфимский клуб арендовал игрока с правом последующего выкупа. Урунов уже играл в составе «Уфа» в сезоне-2019/20, 2020/21. Всего за команду он провел 20 матчей.