Шварц о трансферах «Динамо»: «Мы всегда ищем усиление для команды»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о трансферах команды.

— Что касается, трансферов, то трансферное окно еще открыто. Мы всегда ищем усиление для команды. Те игроки, которые будут потенциальными новичками, должны быть конкурентами и должны усиливать команду. Это является приоритетом в поиске. Спортивный директор плотно занимается этим вопросом. Мы в первую очередь занимаемся тренировочным процессом.

21 августа «Динамо» предстоит сыграть с «Уралом» в пятом туре Тинькофф РПЛ. Игра пройдет в Екатеринбурге, начало — в 18:00 по московскому времени.