Шварц о трансферах «Динамо»: «Мы всегда ищем усиление для команды»
12:33
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о трансферах команды.
— Что касается, трансферов, то трансферное окно еще открыто. Мы всегда ищем усиление для команды. Те игроки, которые будут потенциальными новичками, должны быть конкурентами и должны усиливать команду. Это является приоритетом в поиске. Спортивный директор плотно занимается этим вопросом. Мы в первую очередь занимаемся тренировочным процессом.
21 августа «Динамо» предстоит сыграть с «Уралом» в пятом туре Тинькофф РПЛ. Игра пройдет в Екатеринбурге, начало — в 18:00 по московскому времени.
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