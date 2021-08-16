Стало известно, за счет чего Дзюба может продлить контракт с «Зенитом»
09:57
По информации «СЭ», контракт нападающего «Зенита» Артема Дзюбы будет автоматически продлен еще на год при определенном условии.
Это случится, если в этом сезоне он проведет на поле больше 70 процентов игрового времени.
В четырех турах текущего сезона РПЛ у него только один полный матч. В центральном матче четветрого тура Тинькофф РПЛ российский форвард остался в запасе и вышел на поле только на 88-й минуте встречи. Игру за Суперкубок Дзюба также начинал на скамейке запасных.
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