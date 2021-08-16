Лаксальт рассказал, почему выбрал «Динамо»

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал, почему решил перейти в московский клуб.

«Для меня отсутствие «Динамо» в этом сезоне еврокубков не было проблемой. Конечно, я амбициозен и хочу играть в еврокубках. «Динамо» в этом сезоне в них не участвует, но то, как строится клуб и команда, убедило меня, что цели здесь ставятся самые высокие. Поэтому я и перешел сюда. Оказаться в других российских клубах не получилось по одной простой причине: я отказывался от переходов. Выбирал другие варианты продолжения карьеры. Они были и сейчас, но динамовское предложение мне понравилось больше всего. Большой клуб, большие амбиции и новый вызов для меня. Я его принял», — цитирует Лаксальта РИА Новости.

22 июня стало известно, что 28-летний уругвайский футболист перешел в «Динамо» из «Милана». Лаксальт подписал контракт с бело-голубыми на три года с возможностью продления еще на один сезон.